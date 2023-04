Pupo giurato in Russia al festival della canzone patriottica: scoppia la polemica

Super ospite e giurato del festival della canzone patriottica tra roventi critiche. Nel mirino della critica è finito Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e non si tratta di un evento collegato alla Festa della Liberazione. L’artista fiorentino sarà infatti protagonista di Road to Yalta in Russia.

Pupo ospite e giurato a Road to Yalta in Russia

Una kermesse che viene accostata al Festival di Sanremo ma che ha anche la finalità propagandistica di ‘rafforzare l’immagine del soldato russo’ in un periodo particolarmente delicato per il conflitto con l’Ucraina che prosegue da oltre un anno.

Sul sito dell’evento la presenza di Pupo, tra i cantanti italiani più apprezzate da quelle parti, è annunciata a caratteri cubitali con tanto di ritratto. L’artista si esibirà ma soprattutto giudicherà cantanti accumunati da alcuni ideali e diverse convinzioni, tra cui quella di essere “stanchi della perfidia degli Stati Uniti“.

In buona sostanza la musica non sembra l’elemento centrale di Road To Yalta e le parole del vice presidente del comitato cultura della Duma, Denis Maydanov, sembrano andare in questa direzione. “I concorrenti condividono i nostri valori. Dobbiamo nutrire di ideologia la guerra patriottica”.

Il festival nel segno della propaganda russa, Pupo era finito nella blacklist ucraina

Da rilevare che il nome di Pupo era finito nella blacklist ucraina con il cantante che non aveva nascosto il suo dispiacere per non potersi esibire nel Paese bombardata dalla Russia. “Continuerò a portare la mia musica per il mondo, ovunque mi sarà data la libertà di cantare le mie innocue canzoni”.

E Pupo ha risposto “Da” all’invito russo ed appena la notizia si è diffusa sono scoppiate le polemiche sull’opportunità della presenza dell’artista italiano in Russia. La kermesse canora si svolgerà nell’’arena da seimila posti ricavata nel Palazzo di Stato del Cremlino. L’evento si aprirà con l’esecuzione di Bella Ciao.