Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Tronchetti Provera: il post che fa sognare i fan (FOTO)

Chiara Ferragni ha ufficializzato la love story con Tronchetti Provera

L’annuncio social di Chiara Ferragni

È bastata una foto per confermare quello che si sussurrava da mesi. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si mostrano insieme per la prima volta sui social: abbracciati, sorridenti, in barca al tramonto. Nessuna frase, solo un’emoji con due stelle.

Le reazioni immediate

Nel giro di due ore il post ha raccolto oltre 600mila like. Tra i primi commenti, quelli della mamma Marina Di Guardo e delle sorelle Valentina e Francesca. «Splendete», scrive Valentina. I follower parlano di «una nuova felicità» e di «un amore che si vede negli occhi».

Dal gossip alla conferma

Già lo scorso anno Dagospia aveva parlato di «affettuosa amicizia» tra i due. Poi i paparazzi li avevano fotografati insieme in diverse occasioni. Ma la scelta di Ferragni di condividere uno scatto così intimo segna una svolta: la relazione è ormai ufficiale.

Una coppia lontana dai riflettori

Chiara e Giovanni hanno scelto finora la riservatezza. Le voci raccontano che si siano conosciuti grazie ai figli: Leone e Vittoria, nati dal matrimonio di Chiara Ferragni con Fedez, frequentano la stessa scuola dei tre figli di Tronchetti Provera.

La rinascita di Chiara Ferragni

Dopo mesi difficili segnati dalla separazione da Fedez e dalle polemiche professionali, per l’imprenditrice digitale sembra aprirsi un nuovo capitolo. I fan parlano di «un amore sereno» che le restituisce un sorriso spontaneo.

Un futuro insieme?

Il settimanale Chi ha scritto che i due si sarebbero ritrovati a Ibiza, «il luogo in cui è cominciato tutto», per festeggiare il primo anniversario. Nessuna conferma ufficiale, ma lo scatto postato da Chiara è già diventato simbolo di una nuova storia d’amore.