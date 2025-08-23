Miss Italia, perché Vanessa Zeneli è stata esclusa: il giallo delle foto audaci, scoppia la polemica

Vanessa Zeneli

Doccia fredda per la 25enne di Udine nella corsa a Miss Italia

Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine e vincitrice della semifinale regionale di Miss Friuli-Venezia Giulia, è stata esclusa da Miss Italia. Il motivo: la presenza online di alcuni scatti di nudo giudicati in contrasto con l’articolo 8 del regolamento. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito tra difensori della libertà artistica e chi invece sostiene la linea più rigida dell’organizzazione. La modella, affiancata dal suo avvocato, denuncia un’ingiustizia e parla di “paradosso”: in un concorso che celebra la bellezza del corpo, lo stesso corpo viene censurato.

Vanessa Zeneli aveva conquistato il diritto a partecipare alle prefinali

Cosa è successo a Vanessa Zeneli

Il 5 agosto, tramite una mail ufficiale, l’organizzazione di Miss Italia ha comunicato alla 25enne modella friulana la sua esclusione, con l’obbligo di restituire fascia e corona vinte durante la semifinale regionale.

Il motivo? Alcune foto di nudo professionali, considerate in violazione dell’articolo 8 del regolamento, che vieta alle candidate di avere profili su piattaforme come OnlyFans o di pubblicare contenuti “per adulti” o “scabrosi”.

Zeneli, però, ha replicato con forza: “Le mie foto sono artistiche, non scabrose. Gli organizzatori erano già a conoscenza del mio percorso e mi avevano accettata lo stesso. Poi, senza spiegazioni, mi hanno esclusa”.

Cosa dice il regolamento di Miss Italia

L’articolo 8 del regolamento stabilisce che le candidate non possano detenere profili o diffondere contenuti a sfondo erotico o pornografico.

Secondo il legale della modella, Piero Colli, la norma è troppo generica: “Non è specificato se si parli di nudo artistico, erotico o pornografico. È un paradosso che in una competizione che fa del corpo la massima forma d’arte, lo stesso corpo venga censurato”.

L’avvocato aveva chiesto il reintegro di Zeneli, ma la richiesta è stata respinta.

L’ombra di uno stalker

La modella ha rivelato un dettaglio inquietante: da anni sarebbe vittima di uno stalker online che avrebbe segnalato via mail le sue foto a diversi concorsi, compreso Miss Italia.

Secondo Zeneli, le immagini sarebbero state ritoccate e diffuse senza consenso, contribuendo alla decisione dell’organizzazione di estrometterla. “Avevo autorizzato l’uso solo per un fotografo e per una piattaforma, non certo per siti porno”, ha spiegato.

La Stories di Vanessa Zeneli

La reazione sui social: solidarietà e rabbia

Su Instagram e Facebook la vicenda ha acceso un forte dibattito. Molti fotografi hanno difeso la modella, rivendicando il valore artistico degli scatti:

“Non comprendere la differenza fra artistico e scabroso significa non capire nulla di fotografia” ha scritto uno di loro.

“Non mi vergogno delle mie foto ‘scabrose’” ha aggiunto un altro.

Vanessa, nelle sue storie, ha spiegato che ha scelto di raccontare tutto per tutelare anche altre ragazze: “Se esiste un regolamento, va rispettato, ma deve essere chiaro fin dall’inizio. Illudere e poi escludere è ingiusto”.

E ora cosa succede e la decisione sulle iscritte a OnlyFans

Mentre Vanessa Zeneli è costretta a guardare da fuori, la squadra del Friuli-Venezia Giulia che volerà alle prefinali nazionali di Miss Italia è già stata annunciata, con Michela Bertossi come “Miss Friuli Venezia Giulia”. La kermesse si svolgerà dal 2 al 5 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis a Numana mentre la finale di Miss Italia è in programma il 15 settembre con diretta su San Marino Tv e Rai Play.

Nei giorni scorsi Patrizia Mirigliani aveva riferito che le aspiranti Miss iscritte a OnlyFans o ad altre piattaforme per adulti sarebbero state escluse automaticamente dal concorso.

Le Miss friulane alle prefinali del 5 settembre