Raffaello Tonon serve ai tavoli in un ristorante in Romagna: ‘Si è rimboccato le maniche’

Brillante opinionista e protagonista di numerosi reality ma con il nuovo corso Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi gli spazi sono diminuiti e Raffaello Tonon non è rimasto con le braccia conserte. La televisione è stata sempre una grande passione del 44enne e nonostante la popolarità conquistata nel tempo ha scelto di servire ai tavoli lavorando come cameriere in un locale in Romagna.

L’ex gieffino e opinionista lavora in un ristorante in Romagna, Alessandro Rosica: ‘Tanto di cappello a chi guadagna con umiltà’

“Complimenti. Opinionista tv e concorrente del GF Vip. Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere. Tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere. Passerò a trovarti questa è la gente che mi piace, chi rimane con i piedi per terra” – così l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha pubblicato un video di Tonon mentre serve a due suoi follower.

“Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Infatti ha servito una coppia di mie follower. Non l’avrei immaginato perché non lo fa più nessuno. Ormai basta una mezza ospitata in tv che poi si credono chissà chi e si inventano cavolate per fare cose. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà” – ha rimarcato Rosica nell’elogiare Raffaello Tonon che aveva già parlato del suo impegno lavorativo in un post condiviso su Instagram.

Tonon: ‘Ai clienti che mi chiedono dicono che Raffaello è il fratello ricco a Milano e che io ho bisogno della pensione’

“Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera . Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato. Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande” ha scritto nella didascalia che lo ritrae con due clienti. “Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti d portata, e le telecamere . Quando i clienti mi chiedono: ”È Raffaello? Rispondo si ma il fratello ricco è a Milano , io ho bisogno della pensione. Grandi risate“.