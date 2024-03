Rai, pronto il triumvirato con una figlia d’arte presidente

Simona Agnes presidente, Giampaolo Rossi amministratore delegato e Roberto Sergio direttore generale: è l’ipotesi di intesa – si apprende da fonti parlamentari della maggioranza – alla quale si lavora in queste ore per il rinnovo dei vertici della Rai.

Simona Agnes verso la presidenza della Rai con Rossi ad e Roberto Sergio direttore generale

Agnes, componente del consiglio uscente, figlia dello storico direttore generale Biagio, approderebbe alla presidenza al posto di Marinella Soldi – una nomina che deve avere il gradimento di due terzi della commissione di Vigilanza, quindi anche di parte dell’opposizione – mentre l’annunciata staffetta tra Sergio e Rossi sulla poltrona di amministratore delegato potrebbe fare spazio a uno scambio di caselle, con l’attuale Ad pronto ad assumere il ruolo di direttore generale.

Il meccanismo per il rinnovo della governance, intanto, si è messo in moto: è stato pubblicato nei giorni scorsi sui siti di Camera e Senato, l’avviso per la selezione dei quattro membri di competenza parlamentare. Considerato che sono necessari trenta giorni per la presentazione dei curricula e trenta per il loro esame, si potrebbe votare negli ultimi dieci giorni di maggio, prima della pausa dei lavori in vista del voto per il Parlamento Ue.

Biagio Agnes fu storico direttore generale della Rai

Il CDA Rai è composto da sette membri: due vengono eletti dalla Camera e due dal Senato. Altri due vengono indicati dal ministero dell’Economia, uno dei quali riveste poi la carica di amministratore delegato e l’altro, almeno in base alla prassi, di presidente, dopo aver ottenuto il gradimento di due terzi della commissione di Vigilanza. Il settimo membro viene eletto dai dipendenti e il cda Rai ha da poco approvato il regolamento per la sua indicazione.