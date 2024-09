Roberta Di Padua sul red carpet del Festival di Venezia con Alessandro: il calzino rosa e la spiegazione di lei (VIDEO)

“Mi sono perso il film che hanno fatto”. Non mancano i commenti ironici e le critiche al post condiviso da Roberta Di Padua sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con il fidanzato, Alessandro Vicinanza, conosciuto nel people show condotto da Maria De Filippi.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sul red carpet del Festival di Venezia, gli ex Uomini e Donne nel mirino dei social

Lo stesso tappeto rosso dove poche ore prima George Clooney e Brad Pitt si erano esibiti in un mini show tra l’entusiasmo del pubblico. La coppia è finita nel tritacarne delle polemiche social ma non è passato inosservato un altro particolare. Quando Alessandro si è trovato di fronte ai fotografi ha sorpreso la partner donandole un calzino rosa. Superato l’imbarazzo Roberta ha sorriso per poi baciare il salernitano. “É incinta” – hanno sentenziato i follower dell’ex dama del trono over. In un’intervista ha fatto capire quel calzino rosa rappresenta una richiesta esplicita di Vicinanza.

Il calzino rosa donato da Alessandro all’ex dama del trono over, lei: ‘Ho ricevuto un desiderio da lui”

“Un’esperienza bellissima, molto emozionante. Abbiamo deciso di farla insieme. Essere insieme ai grandi del cinema, della televisione e della musica è stato forte. Oggi ho ricevuto un desiderio da lui” – ha precisato Roberta Di Padua mostrando il calzino rosa donato da Alessandro Vicinanza in un video diffuso dal blogger Fralof ed ormai tra o punti di riferimento per i suoi contenuti tra gli appassionati di Uomini e Donne.