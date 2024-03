Longare, Andrea Restiglian muore improvvisamente a 2 anni mentre fa il bagnetto

Sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte del piccolo di 2 anni Andrea Restiglian, deceduto in casa a Longare, in provincia di Vicenza, dove si trovava con la mamma.

Andrea Restiglian, la mamma l’ha trovato privo di sensi dopo essersi allontanata per pochi istanti mentre faceva il bagnetto

Secondo le prime risultanze delle indagini, la donna ha raccontato che stava lavando il figlioletto, e si è allontanata dal bagno per pochi istanti. Quando è tornata ha trovato il bambino esanime a terra. In un primo momento ha pensato che fosse scivolato. L’ipotesi è che il piccolo sia stato colto da un malore fatale. La drammatica vicenda si è verificata la sera sabato 23 marzo in via Crosara, a Longare.

La mamma ha lanciato subito l’allarme al 118 del San Bortolo di Vicenza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sembra che Andrea Restiglian non soffrisse di particolari problemi di salute e che nelle ore precedenti al malore improvviso non avesse manifestato problemi di alcun genere. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vicenza.

Il bimbo non soffriva di particolari patologie, disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso

La procura di Vicenza ha disposto l’autopsia. Andrea era il più piccolo di quattro figli di una famiglia colpita da un dolore atroce e che in queste ore sta trovando il conforto di familiari, amici e dell’intera comunità di Longare con il sindaco Matteo Zennaro che ha espresso il suo cordoglio. “È una notizia di quelle che non vorremmo mai sentire, perché la morte improvvisa di un bambino è sconvolgente per tutti. Se possiamo essere di aiuto, come amministrazione siamo pronti a dare una mano”.