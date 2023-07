Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination agli Emmy Awards 2023

Riconoscimento prestigioso per due attrici italiane che hanno conquistato gli States. Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco sono state nominate tra le interpreti non protagoniste per la serie ‘The White Lotus‘ agli Emmy Awards 2023, i più importanti premi dell’industria televisiva annunciati nella serata di mercoledì 12 luglio.

La serie che ha ricevuto più nomination in assoluto è ‘Succession‘, con 27 nomination, segue ‘The White Lotus’ a quota 23, Ted Lasso con 21, The Marvelous Mrs. Maisel con 14 e Barry con 11. ‘Mercoledì’, la serie televisiva statunitense ideata da Alfred Gough e Miles Millar, ispirata ai personaggi della famiglia Addams, è stata nominata nella miglior categoria comedy, mentre tra le miniserie spicca ‘Obi-Wan Kenobi’.

‘The Last of Us’, la serie televisiva statunitense ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, vede candidati entrambi i protagonisti, Bella Ramsey e Pedro Pascal, mentre quattro sono gli attori candidati per ‘Succession’, che, come da previsioni della vigilia, ha fatto incetta di nomination degli attori: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Brian Cox e Sarah Snook.

Sabrina Impacciatore, da Non è la Rai al sogno Emmy Awards

L’escalation di Sabrina Impacciatore, 55 anni, è partita dagli anni ’90 quando giovanissima intratteneva i telespettatori di Canale 5 con un suo spazio a Non è la Rai. La 29enne Simona Tabasco si è messa in mostra la prima volta al Giffoni Film Festival con due cortometraggi prima di recitare nella serie televisiva Fuoriclasse (2013) La cerimonia di premiazione è prevista per il 18 settembre.