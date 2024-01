AAE Awards Adult entertainment 2023, i vincitori: riconoscimento per Notizie Audaci

Sono stati ufficializzati da Hard Channel i vincitori degli AAE Awards 2023, l’ormai storico premio riservato al mondo dell’intrattenimento per adulti. Un evento che si è consolidato nel corso degli anni grazie all’impegno, alla professionalità ed alla caparbietà di Heidi Cassini, portavoce e Testimonial della Piattaforma Web per il Cinema e la tv Hard Channel.

AAE Awards Adult entertainment 2023: trionfo doppio per Matteo Linux e Felix Belmondo

Un riconoscimento è stato assegnato alla testata Notizie Audaci con il direttore responsabile, Giuseppe D’Alto, che è stato il più votato per la categoria Sector writer 2023 davanti ad Alessandro Cunsolo e Mimmo Lastella. Salernitani sugli scudi con il doppio trionfo per Matteo Linux, nome d’arte di Matteo Savo, che ha vinto nelle categorie Actor 2023 e Mister OnlyFans 2023. Priscilla Salerno ha trionfato come Content Creator 2023.

Vittoria doppia anche per Felix Belmondo che si è aggiudicato i premi per le sezioni Mister Social 2023 e Mister Pornhub 2023. Bambolina è Miss Year 2023. Premi alla carriera per Roberta Gemma e Pierre Dj. Riconoscimento per Rocco Siffredi come Celebrity 2023. Da Uomini e Donne al trionfo nella categoria New Actor per l’ex tronista Lucas Peracchi.

I primi tre classificati: festeggia anche l’ex Uomini e Donne Lucas Peracchi

Di seguito i primi tre classificati. degli AAE Awards.