Ilary Blasi in Brasile con Bastian, fan la vede in spiaggia: ‘Mi ha deluso’ (FOTO)

Vacanze in Brasile per Ilary Blasi dopo aver chiuso la terza esperienza di fila alla conduzione de L’Isola dei Famosi.

In attesa di conoscere il suo destino televisivo – possibile la riconferma nel reality show – l’ex moglie di Francesco Totti si stato godendo una vacanza esotica, tra resort di lusso e spiagge da sogno, con il partner, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Sui social ha immortalato alcuni momenti del suo soggiorno sudamericano ma nell’ultima foto condivisa su Instagram una follower ha raccontato di averla incrociata sulla spiaggia di Rio de Janeiro pochi istanti prima che realizzasse lo scatto.

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarci ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati” – ha raccontato.

“Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali altre senza un perché. Sono rimasta delusa, non è mio intento denigrare o offendere nessuno” – ha chiosato Laura.

L’uscita ha acceso un dibattito sul web. “Forse l’hai presa nel momento sbagliato, con me è stata sempre disponibile” – ha detto un’utente mentre un’altra follower di Ilary Blasi ha sostenuto al tesi della fan delusa.