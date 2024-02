Sangiovanni in crisi: ‘Mi fermo, non riesco a fingere che tutto vada bene’

Sangiovanni si ferma. Dopo la non brillante esperienza al Festival di Sanremo a livello di classifica (penultimo con ‘Finiscimi’), il giovane cantante annuncia in una Stories su Instagram di aver rimandato l’uscita del suo album Privacy e il concerto previsto al Forum di Assago il 5 ottobre perché sta vivendo un momento difficile.

“Grazie al Festival ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo” – ha spiegato Sangiovanni.

“Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. merita il mio team” – scrive nel post .

“Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro. Continuerò a scrivere e a restare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più’ forte di prima. Vi voglio bene”