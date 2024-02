Salernitana, chance in Serbia per Trivante Stewart: giocherà nel FK Javor Ivanjica

La Salernitana ha trovato sistemazione al Reggae Boy Trivante Stewart. Il giamaicano come riferito da Mg Sports Media ha trovato l’accordo con la FK Javor Ivanjica nella prima divisione serba. “L’attaccante resterà in prestito fino al termine della stagione”.

Trivante Stewart trasferito in prestito al FK Javor Ivanjica, club della prima divisione serba

In estate l’acquisto esotico fece rumore anche perché fu annunciato dalla proprietà che era stato valutato attraverso un algoritmo. Trivante Stewart ha trovato poco spazio in granata disputando 4 partite in campionato e 1 in Coppa Italia, la disfatta allo Stadium (6 a 1) in cui partì titolare. Nell’occasione Inzaghi lo impiegò esterno, un ruolo non suo come dimostrò fin quando restò sul rettangolo verde.

In estate arrivò con l’algoritmo, l’incoraggiante ingresso a Monza e la disastrosa partita in Coppa fuori ruolo

Ha esordito nel match casalingo con l’Inter conclusasi con la vittoria nerazzurra 4 a 0-. A Monza, l’ultima di Paulo Sousa in panchina, aveva dato segnali importanti risultando tra i migliori nella disfatta in terra brianzola. Sensazioni che non ha confermato anche perché ha trovato poco spazio fino a finire fuori lista dopo il mercato di gennaio. Ora la chance in Serbia con il Fk Javor Ivanjica.

Ha trovato sistemazione anche Dylan Bronn che passa al Servette, club della serie A svizzera in corsa anche per la Conference League. Dopo essere stato bocciato e accantonato da Paulo Sousa, aveva disputato qualche scampolo di partita durante la gestione di Pippo Inzaghi.

Bronn passa al Servette, Mikael resta in attesa di sistemazione

L’unico tesserato fuori lista in attesa di sistemazione resta il brasiliano Mikael che ha ricevuto qualche offerta dal campionato cileno. L’attaccante si sta allenando duramente e si è mostrato tonico e asciutto su Stories. Spera di trovare sistemazione in Brasile ma non è da escludere un’altra soluzione nei Paesi dove il mercato è ancora aperto.