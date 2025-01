Sanremo 2025, Carlo Conti ufficializza i co-conduttori: da Bianca Balti a Mamhood, c’è Malgioglio

Carlo Conti tornerà alla conduzione del Festival di Sanremo

Non sono mancati i colpi di scena. Carlo Conti ha annunciato i conduttori di Sanremo 2025 durante il Tg1 delle 20:00. “La prima sera condurrò da solo a meno che non riuscirò a convincere due amici storici. Saranno 30 cantanti in gara” – ha riferito il direttore artistico che probabilmente sarà affiancato da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Festival di Sanremo, co-conduttori diversi per ogni serata: sorpresa Bianca Balti, Marcuzzi e Cattelan per la finale

La seconda sera con me ci sarà una donna forte, una guerriera come Bianca Balti con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Sarà una serata piena di energia ma anche di follia” – ha annunciato il direttore artistico. “Il primo pensiero di Malgioglio è sul come dovrà vestirsi”.

Per la terza serata ha precisato che ci saranno tre donne forti al suo fianco. “Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini“. Carlo Conti ha precisato che la serata delle cover sarà all’insegna del glamour con il cantante Mahmood, vincitore di due Festival, e la comica Geppi Cucciari alla co-conduzione.

“La finale sarà molto istituzionale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan e qualche altra sorpresa che arriverà strada facendo. Un bel cast per un Festival che verrà fatto insieme. Bianca era felicissima come la mamma che ci sta seguendo”.

Sanremo 2025, i co-conduttori