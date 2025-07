Tale e Quale Show, esclusa Nadia Rinaldi: ‘È tutto già deciso’ e arriva il sostegno di Serena Grandi e altre vip

Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi esclusa da Tale e Quale Show: scoppia il caso social, chi si è schierato con lei

Non c’è pace per Tale e Quale Show. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sui provini tenuti in gran segreto da Carlo Conti e la sua squadra, a rompere il silenzio è Nadia Rinaldi, attrice con trent’anni di carriera, che su Instagram ha condiviso uno sfogo durissimo contro il meccanismo delle selezioni: “Perché ci convocate ai provini se è già tutto pianificato?”.

Rinaldi, già concorrente de L’Isola dei Famosi e de La Talpa, racconta con amarezza la delusione per non essere stata scelta per il cast del programma di Rai1, denunciando una totale assenza di meritocrazia: “Nonostante il dispiacere, la delusione… sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione”.

Un messaggio che non è passato inosservato. Anzi, ha trovato ampio sostegno da parte di altre donne dello spettacolo che, forse per esperienza diretta o per empatia, hanno deciso di esporsi pubblicamente.

Serena Grandi: ‘Hai ragione, è tutto un circolino’”’

Il commento più forte arriva da Serena Grandi, attrice Premio Oscar per La Grande Bellezza, che ha scritto sotto il post di Rinaldi: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino. E soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”. Parole pesanti, che sembrano puntare il dito su un sistema televisivo chiuso, in cui spesso le stesse facce ricoprono i medesimi ruoli, anno dopo anno.

Anche Nina Soldano, storica interprete di Un Posto al Sole, ha voluto dire la sua: “È sempre stato così, ma ora è tutto troppo esagerato”. Dello stesso tono il commento di Lorena Cacciatore, che ha condiviso il suo dubbio: “Me lo sono chiesta anche io molte volte”.

Più contenuta ma comunque significativa, la reazione di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e reduce dal flop di The Couple – Una Vittoria Per Due, che ha lasciato una semplice emoji di applauso.

Nadia Rinaldi incassa il sostegno di numerose vip dopo il no di Tale e quale show

Tutto ruota attorno ai provini (e agli esclusi)

Il post della Rinaldi ha sollevato una questione annosa nel mondo dello spettacolo: la presunta inutilità di certi provini, quando le scelte sembrano già fatte a monte. Una critica che potrebbe riferirsi – anche se non esplicitamente – al ritorno nel cast, per il secondo anno consecutivo, di Carmen Di Pietro, nome su cui i social non hanno mancato di interrogarsi.

Ma Rinaldi non è sola tra gli esclusi eccellenti. Nei giorni scorsi erano già emersi i nomi di altri celebri scartati: Shaila Gatta, Denny Mendez, Milena Miconi e Manuela Villa. Una lista che continua ad allungarsi, suscitando interrogativi sull’effettiva apertura del programma a nuove proposte.

‘Meritocrazia zero elevato all’ennesima potenza’

Nel suo sfogo, Nadia Rinaldi usa parole molto dure per definire la situazione: “Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza”. Parole che risuonano forti in un ambiente che troppo spesso viene accusato di premiare le “presenze social” più che i curricula artistici.

Il caso Rinaldi riaccende così un dibattito ciclico, ma mai davvero risolto, sul funzionamento dei casting televisivi e sulla reale possibilità, per volti “fuori dal giro”, di rientrare nel radar delle produzioni mainstream.