Scopre il tradimento alla vigilia delle nozze ma non annulla il ricevimento da 46mila dollari: ‘Festeggiata la libertà’

“Una parte importante di me pensava ‘Sono libera’: è l’inizio di un’era migliore”. Lindsay Slater, 31 anni, ha raccontato di aver scoperto alla vigilia delle nozze che il suo fidanzato 36enne e compagno da 12 anni aveva avuto rapporti sessuali con un’altra persona.

Lindsay Slater ha scoperto di essere stata tradita dal partner alla vigilia delle nozze

Quando ha scoperto il tradimento l’ha affrontato e cacciato dalla casa nella quale convivevano. Smaltita la delusione, la donna ha deciso di non annullare il ricevimento da da 46.000 dollari che erano già stati saldati. Il party di nozze è stato così trasformato in una grande festa. Lindsay Slater ha inviato un messaggio a tutti gli ospiti della giornata per dare la notizia ed ha pubblicato contestualmente uno stato su Facebook per informare parenti e amici del cambio di programma.

Circa 60-70 invitati si sono presentati al ricevimento, che prevedeva una cena, discorsi e una festa guidata da un dj e suonatori di bongo. La 31enne è partita per la luna di miele, trascorrendo sette giorni in un resort a Creta, in Grecia, con l’amica Melissa. “Inizialmente non sapevo come avrei fatto a sopravvivere. Ero sconvolta, era troppo tardi per tornare sui piani del matrimonio. Tutti quei soldi ormai erano stati spesi ma poi ho pensato che ero libera e che era il momento di iniziare una nuova vita” – ha spiegato l’avvocato di Mansfield, della contea del Nottinghamshire (Inghilterra).

Lindsay Slater con un’amica

Il ricevimento non è stato annullato e la 31enne è andata anche in viaggio di nozze: ‘Non volevo restare a casa a piangere’

“Sono contenta di averlo fatto: mi sono davvero goduto la giornata. Sono rimasta davvero sorpresa dal sostegno che tutti mi hanno dimostrato: è stato davvero incoraggiante”. Lindsay Slater e il suo ex si erano fidanzati all’inizio del 2020 dopo essere stati insieme a intermittenza dal 2012. Dopo quattro anni di pianificazione e 46.000 dollari spesi per la cerimonia, il pasto, il fotografo e la festa, la data era stata fissata per sabato 17 agosto. “Ho scelto di trascorrere la giornata con gli amici più cari e la famiglia, piuttosto che stare a casa a piangere”.