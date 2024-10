Se mi lasci non vale, c’è Federica Silenzi: il successo social con i consigli su Dubai, la replica alle critiche

Tra i protagonisti di Se mi lasci non vale, il nuovo programma di Rai 2 in onda da lunedì 21 ottobre, c’è la content creator e influencer marchigiana Federica Silenzi che si è fatta conoscere sui social per i quotidiani racconti sulla sua vita a Dubai dove vive da qualche anno con il marito.

Federica Silenzi

Federica Silenzi, da Porto Sant’Elpidio a Dubai: numeri record su Instagram con i suoi contenuti sulla metropoli cosmopolita

Originaria di Porto Sant’Elpido, la 35enne lavora sui social da 10 anni ma negli ultimi anni ha avuto un’ascesa importante che le hanno permesso di raggiungere risultati significativi. Da quando si è trasferita negli Emirati Federica Silenzi realizza dei contenuti su Instagram (oltre 90mila follower) in cui dà consigli e indicazioni utili sulla vita a Dubai basati sulle esperienze personali. Video che ottengono riscontri significativi sia in termini di visualizzazioni che di commenti. Si va da “quanto spendo al mese a Dubai” a quanto si paga di affitto passando per consigli su ristoranti e attività commerciali.

La content creator marchigiana e il marito Andrea, 41enne che si occupa di trading on line, hanno deciso di partecipare a Se mi lasci non vale per comprendere se c’è un futuro per la loro relazione in crisi da un anno. Genitori di una bimba, Chiara, ora vivono in case separate per colpa di un tradimento ma anche perché fanno fatica a rinunciare alla loro libertà.

Il rapporto in crisi con Andrea

“Sono anni che tento di risolvere questa crisi. É stata un’opportunità in più fichissima che consiglio a tutti. Non è che poi ci vuole una laurea in ingegneria termonucleare per capire perché ho fatto questo reality. Lavoro nei social e andare in tv poteva essere un’opportunità di visibilità ma vi posso garantire che l’ho fatto per fare un’esperienza diversa. Chi si sarebbe aspettato di partecipare ad un programma nuovo su Rai 2 che vi assicuro non è trash, diverso da quello che si è visto finora in tv” – ha spiegato Federica Silenzi che ha raccontato di essere stata un mese e mezzo in una bellissima villa con piscina alle porte di Roma e dove avevano tutto a disposizione.

‘Un’opportunità fichissima che consiglio a tutti, non è trash’

“Mi hanno dato anche un rimborso spesa, sono convinta che l’avreste fatto anche voi. Quelli che sostengono che non guarderanno il programma perché è tv spazzatura sono convinta che saranno i primi che lo vedranno con i popcorn” – ha chiosato la marchigiana che con il marito e altre sei coppie sarà protagonista di Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi.