Signorini testimonial di una dieta in tv, al Grande Fratello: ‘Ho preso 4 chili’, riceve il tapiro e spiega

Primo tapiro d’oro in carriera per Alfonso Signorini. Il conduttore è testimonial di una dieta in cui asserisce che è dimagrito di 5 chili seguendo il percorso consigliato. “Mi ha cambiato il metabolismo, pur mangiando non ho preso chili”.

Alfonso Signorini, tapiro d’oro di Striscia la notizia: è testimonial di una dieta ma al Grande Fratello dice che è ingrassato

Durante la puntata del 23 settembre del Grande Fratello il conduttore ha asserito di aver preso 4 chili. Per tale motivo Valerio Staffelli gli ha consigliato il tapiro d’oro. “Questa è pubblicità ingannevole” – ha detto ironicamente l’inviato del tg satirico. Il conduttore ha precisato che era dimagrito grazie alla dieta ma che poi ha trascorso qualche giorno di vacanza in Puglia ed ha preso peso.

‘Ha funzionato ma poi sono andato in Puglia ed ho preso 4 chili perché ho mangiato tante cose buone’

“Mi hanno dato da mangiare le friselle e tante altre cose buone. Poi la fame è fame. Ora devo perdere peso” – ha aggiunto Signorini che poi è salito sulla bilancia per pesarsi. 82,5 chili il peso rilevato con il conduttore del Grande Fratello che ha ribadito che seguirà la dieta per ritornare al peso forma.