Silvia Toffanin: il giallo della smentita su Sanremo, ora Amadeus pensa ad un’attrice

“Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni”. Così recitava la nota diffusa dall’agenzia Ansa in merito alla possibile partecipazione della conduttrice di Verissimo al Festival di Sanremo dopo che l’Adnkronos l’aveva inserita tra le papabili co – conduttrice di serata con Amadeus e Gianni Morandi.

Sparisce dai social Mediaset e dall’Ansa la smentita di Silvia Toffanin sulla partecipazione a Sanremo 2023

La nota stampa era stata condivisa anche sulle pagine social di Mediaset. Una presa di posizione che ha fatto discutere e lasciato l’amaro in bocca tra i fan della partner di Piersilvio Berlusconi che speravano di vederla sul palco dell’Ariston. Nel giro di poche ore di quel comunicato non c’è più traccia sui social del Biscione e non è più raggiungibile sull’Ansa. Cosa è successo? TvBlog aveva prima riferito che non ci sarebbe stata nessuna proposta da parte del direttore artistico per poi precisare che Mediaset aveva confermato il contatto per Sanremo 2023.

Spunta l’ipotesi Sabrina Impacciatore, l’attrice è già salita sul palco dell’Ariston

Già, ma resta il mistero di una nota stampa che evidentemente ha fatto non poco rumore. Probabilmente “quel non interessata a quel genere di prestazione” ha fatto storcere il naso a qualcuno. Magari anche a Silvia Toffanin che forse avrebbe preferito una forma diversa. Difficile immaginare un clamoroso dietrofront.

Nel frattempo, secondo Dagospia, crescono le quotazioni dell’attrice Sabrina Impacciatore che sta spopolando negli Usa nella serie The White Lotus. L’artista salì sul palco dell’Ariston in occasione del Festival targato Baglioni con Pierluigi Favino co-conduttore.