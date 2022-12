Benedetto XVI sta male, Papa Francesco: ‘Chiediamo che il Signore lo consoli e lo sostenga’

Le condizioni del Papa emerito Benedetto XVI sono peggiorate. L’ha riferito Papa Francesco a conclusione dell’udienza generale in aula Paolo VI quando ha chiesto di rivolgere un pensiero speciale a Joseph Ratzinger.

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa: ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine” – ha riferito Bergoglio che al termine dell’udienza si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. In un’intervista all’Abc aveva definito Santo il Papa emerito. “Ha un buon senso dell’umorismo, è lucido molto vivo, parla piano ma segue la conversazione. Ammiro la sua lucidità”.

Ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di salute di Benedetto XVI, 95 anni, sono arrivate dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età.

La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”. Joseph Ratzinger ha lasciato il Soglio Pontificio nel 2013 per ritirarsi dentro il Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae, insieme al segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein, e alle “Memores Domini”, consacrate laiche che lo assistono nella vita quotidiana. L’ultimo appuntamento pubblico il 1° dicembre quando ha consegnato il Premio Ratzinger al biblista francese padre Michel Fédou, e il giurista ebreo prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler.