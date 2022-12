Sanremo 2023, Amadeus rompe il silenzio sul giallo Silvia Toffanin e lascia un indizio sul Festival

A distanza di alcuni giorni dalla smentita giallo di Silvia Toffanin sulla partecipazione a Sanremo 2023 è intervenuto Amadeus per far chiarezza nel corso della presentazione della serata evento, L’anno che verrà, della vigilia di Capodanno che si terrà a Perugia e sarà trasmessa da Rai 1 sabato 31 dicembre.

Amadeus sulla smentita di Silvia Toffanin: ‘Il no era del 2020, magari in futuro glielo chiederò di nuovo’

Il conduttore televisivo ha confermato l’indiscrezione di Tv Blog che sosteneva di non aver trovato riscontro sulla presunta proposta avanzata alla compagna di Piersilvio Berlusconi per il festival della canzone italiana citando fonti Rai e sottolineando che l’ex letterina era stata contattata in passato. Tesi ribadita anche dal direttore artistico che non ha chiuso le porte ad una conduzione con Silvia Toffanin. “

“Il no di Silvia Toffanin al festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà” – ha spiegato Amadeus a La Repubblica. “Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno”. Resta il mistero del comunicato smentita pubblicato dall’Ansa e condiviso sulle pagine social di Mediaset.

Silvia Toffanin

Il direttore artistico a La Vita in diretta: ‘La conduttrice? Ci sarà una donna che non si ferma mai’

Nel corso del programma La Vita in diretta il conduttore de I Soliti Ignoti ha dato un indizio sulla conduttrice che affiancherà lui e Gianni Morandi in una delle cinque serate del Festival (già ufficializzate Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Giorgia Cardinaletti). “Vi posso dire che si tratta di una donna che non si ferma mai. Una persona molto dinamica. Altro non posso aggiungere”.