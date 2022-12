GF Vip, Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi: ‘Ok per il reality ma… ‘, la stoccata di Giulia Salemi all’influencer

Dopo aver conquistato il pubblico del GF Vip per essersi avvicinata a Marco Bellavia in un momento di difficoltà, Antonella Fiordelisi è finita nel mirino del web per il suo comportamento con Edoardo Donnamaria e per le sue discussioni con alcune vippone (Oriana e Micol in particolare).

Sonia Bruganelli bacchetta Antonella Fiordelisi su Chi: ‘Il suo atteggiamento non è costruttivo per la carriera’

Sulla divisiva concorrente del GF Vip si sono espressi opinioniste e conduttore del reality show di Canale 5 in un’intervista al settimanale Chi. Sonia Bruganelli ha spesso bacchettato la salernitana. “Lei può piangere, ridere, arrabbiarsi, provocare, prendere, lasciare e parlare ininterrottamente” – ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis sottolineando che un simile atteggiamento può pagare ai fini del reality.

“Non credo sia costruttivo per la carriera”. Poi è tornata sugli scontri con Antonella Fiordelisi. “Lei è respingente però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito”.

Orietta Berti sull’influencer: ‘C’è anche la bellezza interiore’, Giulia Salemi: ‘Non godevo nel far ingelosire Pier’

Sulla stessa lunghezza d’onda Orietta Berti che ha affermato che più volte le è stato consigliato di essere “meno arrogante” aggiungendo che c’è anche la bellezza interiore. “Ma lei è solo esteriore… E non c’è soltanto lei ad essere bella”. Giulia Salemi non ha gradito il parallelo tra la sua love story con Pierpaolo Pretelli con quella tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria.

“É diverso, io non godevo nel far ingelosire Pier. Lei ha un approccio differente e gode anche nel provocare le donne” – ha affermato l’italo persiana che ha altresì riconosciuto ad Antonella Fiordelisi di essere una protagonista utile al gioco. “Non condivido però tre quarti dei suoi atteggiamenti”. Per Alfonso Signorini la 24enne salernitana è nata per fare i reality. “Per lei esiste solo la parola dinamica”.