Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo dopo Carlo Conti: l’ad Rai fa chiarezza sull’opzione

Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo. Non è più una semplice ipotesi ma un’investitura che dovrebbe diventare realtà al termine dell’esperienza di Carlo Conti come direttore artistico.

Stefano De Martino, l’ad Roberto Sergio: ‘C’è l’opzione a valutare dal terzo anno la possibilità di lavorare per Sanremo’

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai è emerso che nel contratto quadriennale di Stefano De Martino con la tv di Stato “c’è l’opzione, la disponibilità a valutare dal terzo anno la possibilità di lavorare per Sanremo”. Così l’ad Rai Roberto Sergio in conferenza stampa a Napoli. Le prossime due edizioni del festival sono intanto affidate a Carlo Conti. É stato confermato inoltre lo slittamento di Sanremo 2025 che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 per evitare la concomitanza con la Coppa Italia, in onda sulle reti Mediaset.

Con Stefano De Martino conduttore o co-conduttore potrebbe esserci un direttore artistico che si occuperà esclusivamente della selezione dei protagonisti e dei brani del Festival della canzone italiana. Nel frattempo l’ex allievo di Amici sarà protagonista dell’Access Affari Tuoi dove prenderà il posto di Amadeus. Altra novità, in ottica sperimentale, sarà il game show Chi può batterci? condotto da Marco Liorni.