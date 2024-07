Palinsesti Rai autunno 2024: Venier raddoppia, De Martino erede di Amadeus, non c’è Fiorello, tutte le novità

Punta sul sicuro con Conti, Carlucci e Clerici, ma anche sulla new entry Stefano De Martino, promosso sulla rete ammiraglia alla guida di Affari Tuoi: è l’offerta dell’autunno di Rai 1, con i palinsesti delle reti della tv di Stato presentati a Napoli dai vertici di Viale Mazzini.

Palinsesti Rai autunno 2024: si riparte da Carlo Conti, Milly Carlucci e Antonella Clerici, Affari tuoi a De Martino

Il venerdì e sabato tornano Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di Sanremo, con Tale e Quale Show e Milly Carlucci con Ballando con le Stelle. Confermatissima anche Antonella Clerici con The Voice Kids. Conti, re dell’intrattenimento, conduce anche Sarà Sanremo 2024, serata dedicata ai Giovani, e fa coppia con Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards, aspettando lo Zecchino d’Oro.

La grande novità è Stefano De Martino che dal 2 settembre debutta su Rai 1 con il gioco dei pacchi al posto di Amadeus (che lo sfiderà sul Nove con Identity): confermato il meccanismo del gioco, si annunciano comunque alcune sorprese. Debutta sabato 21 settembre Chi può batterci, in cui il pubblico in studio potrà sfidare una squadra composta da sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport: alla conduzione Marco Liorni, che sarà anche alla guida dello show San Silvestro, L’ Anno che Verrà, dalla Calabria. Tra le novità di Rai1, Pino Insegno protagonista del nuovo programma Il Buono, il Brutto e il Cattivo: tre amici sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi, che hanno segnato in qualche modo la loro vita.

Nuovo programma per Pino Insegno

Approda sulla rete ammiraglia il Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Serena Autieri. Spazio anche a serate evento: tra queste Cento – Un Secolo di Servizio Pubblico, condotta da Conti, per celebrare i 70 anni della tv ei 100 della radio, e Semplicemente Fiorella, per i 70 anni di Mannoia, dalle Terme di Caracalla l’8 settembre. Tornano anche Stanotte A, la sera di Natale in compagnia di Alberto Angela (alla guida anche di Passaggio a Nord Ovest), la grande tradizione teatrale con Natale in casa Cupiello, il capolavoro di Eduardo de Filippo diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, in onda il 26 dicembre, la passione per la danza con Ballo in Bianco con Roberto Bolle da Piazza Duomo a Milano.

Sul fronte fiction, la stagione si aprirà con Mike con Claudio Gioè nei panni di Bongiorno. E poi le serie evento L’amica geniale – Storia della bambina perduta (regia di Laura Bispuri) che chiude il ciclo tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, coproduzione Rai-Hbo con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. E Leopardi – Il poeta dell’infinito, per la regia di Sergio Rubini, protagonista Leonardo Maltese. Per la serialità i nuovi titoli sono Brennero, Kostas dai romanzi di Petros Markaris con Stefano Fresi; Stucky dai romanzi di Fulvio Ervas con Giuseppe Battiston. E poi i sequel delle serie più amate, su tutte la 14/a stagione di Don Matteo.

Fiction su Leopardi e Mike Bongiorno

Arriva anche in prima visione in chiaro l’epopea dei Florio con I Leoni di Sicilia, la serie pluripremiata diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino. A tutta commedia la programmazione cinematografica con titoli come Tramite Amicizia di Alessandro Siani, Il Principe di Roma con Marco Giallini, Rumba Therapy di Frank Dubosc, Riunione di Famiglia – Non Sposate le mie figlie 3 di Philippe De Chauveron. Spazio anche a due prime serate evento targate Rai Documentari: la prima dedicata al centenario della radio, con il docufilm Nato il 6 ottobre, diretto da Pupi Avati, l’altra su Domenico Modugno a 30 anni dalla morte.

In seconda serata torna dal martedì al giovedì Bruno Vespa e Porta a Porta; il lunedì si avvicenderanno Cose Nostre, condotto da Emilia Brandi, Storie di Sera con Eleonora Daniele e XXI secolo, quando il presente diventa futuro, ideato e condotto da Francesco Giorgino. Nuova stagione anche per Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Nel preserale staffetta tra Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno fino al 2 novembre, e L’Eredità con Marco Liorni.

Confermatissima Mara Venier alla guida di Domenica In (è la sua sedicesima edizione, la settima consecutiva), sempre con le interviste one-to-one ma con uno studio rinnovato, uno spazio-salotto con 3-4 ospiti per affrontare il tema della settimana , un gioco telefonico con montepremi. Zia Mara raddoppia con Le Stagioni dell’Amore (dal 9 novembre alle 14), un dating show dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani.

Mara Venier raddoppia con Le Stagioni dell’Amore

Nel day time Unomattina con la coppia Massimiliano Ossini-Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele, É sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, La Volta Buona con Caterina Balivo, La Vita in Diretta con Alberto Matano; la novità è Sabato in Diretta (dal 14 settembre) con Emma D’Aquino. Tornano anche Origini con Francesco Gasparri e Valentina Caruso, e il racconto del territorio con Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca nelle diverse declinazioni. Nel fine settimana Unomattina in Famiglia con Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, la domenica Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini.

Nuovo è Lo stato delle cose, il racconto (su Rai 3) dello spazio e del tempo in cui viviamo fatto da Massimo Giletti. Tra i titoli della nuova stagione “Insider – Faccia a faccia con il crimine”, il programma di Roberto Saviano che, dopo lo stop dello scorso anno, arriva (il 2 settembre) su Rai 3 per parlare di organizzazioni criminali, collaboratori di giustizia, testimonianze e giornalisti minacciati dalle mafie.

Giletti su Rai con Lo stato delle cose, torna Saviano

Su Rai 2 al mattino, dal lunedì al venerdì alle 7.30, a raccogliere l’eredità di Fiorello – in autunno non tornerà in onda con nessun programma– e Viva Rai2! sarà Binario 2, condotto da Carolina Di Domenico e Andrea Perroni, con personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curiosità, incontri, buonumore e sorrisi dalla Stazione Tiburtina di Roma: al posto del vetro al Foro Italico, un’iconica “bolla-studio” ” sospesa all’interno della stazione, metafora dei crocevia della vita. A seguire, confermato… E Viva il Videobox. Il lunedì ecco Teo Mammucari con Lo Spaesato, nuovo spazio che racconta l’Italia attraverso la comicità; Luca Barbareschi con Se mi lasci non vale, sei coppie in crisi che accettano di rimettersi in gioco e ritrovarsi.

Enrico Brignano porterà il suo umorismo oltre i confini italiani con Ce lo chiede l’Europa: alle prese con voli, bagagli e sposta-menti, una guida insolita alla scoperta di angoli meno conosciuti delle più grandi capitali europee. In seconda serata, sempre sulla seconda rete, toccherà a Nino Frassica animare le notti televisive con Festivallo, un programma ricco di musica, canzoni e comicità che ha come protagonista le canzoni del Festival di Sanremo. Arriva da Le Iene Antonino Monteleone con “L’Altra Italia”, il nuovo talk d’inchiesta di Rai 2. Elisabetta Gregoraci condurrà Questione di stile. Alessia Marcuzzi dovrà aspettare il nuovo anno per tornare in tv sulle reti Rai.

Binario 2 al posto di Viva Rai 2, Mammucari condurrà Lo Spaesato, Cesare Bocci su Rai 3, non c’è Serena Bortone

Tra i nuovi titoli di Rai 3 A casa di Maria Latella, in onda il martedì in seconda serata su Rai 3 dal 10 settembre, sarà un house talk dove la padrona di casa offrirà ai suoi ospiti molti spunti di discussione su temi di politica, Economia, attualità e cultura. Una serata tra amici per approfondire temi in primo piano con un linguaggio nuovo, diverso dal confronto-scontro dei talk tradizionali.

Altra novità del palinsesto è ‘Magistrati’, condotto da Cesare Bocci, in onda la domenica in seconda serata su Rai 3 dal 10 novembre. Non è stato confermato il programma Che sarà di Serena Bortone dopo il caso Scutaro. A quest’ultima non è stato assegnato nessun titolo per quanto concerne l’offerta autunnale. Intoccabile Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Confermatissimo Report di Sigfrido Ranucci.