Taylor Swift a Milano off limits per i disabili, il video appello di Silvia dopo aver acquistato il biglietto

Il concerto dei sogni al momento resta una chimera per la 35enne Silvia Stoyanova, residente a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano. Pur avendo acquistato un biglietto vip da 300 euro al momento non potrà assistere dal vivo alle performance di Taylor Swift che sarà allo stadio di San Siro il 13 e 14 luglio 2024.

Silvia Stoyanova ha acquistato il biglietto a 300 euro: ‘Mi hanno detto che sulla sedia a rotelle non posso entrare’

“Mi hanno detto che se sono seduta sulla sedia a rotelle non posso partecipare al concerto pur avendo il biglietto zona prato fronte palco” – ha spiegato la fan dell’artista americana precisando che prima aveva inviato un modulo in cui spiegava la propria disabilità e chiedeva l’accesso all’evento. Per evitare sorprese ha acquistato il biglietto. Nonostante ciò le è stato comunicato che i posti riservati ai disabili sono finiti.

Silvia Stoyanova non si è persa d’animo ed ha lanciato una petizione su Change.org che in pochi giorni ha raccolto oltre 30 mila firme. Poi ha raccontato quanto le è accaduto sul profilo TikTok. Non solo la 35enne ha inviato una diffida agli organizzatori tramite il suo avvocato ed ha spiegato che inizialmente non c’è stata chiarezza neanche sui posti disponibili per i disabili.

La 35enne ha diffidato gli organizzatori, raccolte 30 mila firme su Change.org: ‘Troppo pochi 110 posti per i disabili a San Siro’

“La capienza è 75mila, abbiamo saputo per vie traverse che ne sarebbero previsti solo 110. Da San Siro ci aspettiamo di più” – ha riferito Silvia precisando che gli organizzatori le hanno detto di non disturbarli ulteriormente e che eventualmente saranno loro a contattarla se si liberassero posti per i disabili o se eventualmente si riesce a trovare una soluzione per aumentarli. Chissà magari l’appello arriverà direttamente a Taylor Swift e chissà che la star americana faccia una sorpresa alla 35enne.