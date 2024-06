Temptation Island, indiscrezione su coppia squalificata: ‘Presa in giro la redazione’

In sede di presentazione Filippo Bisciglia aveva parlato di un’edizione di Temptation Island scoppiettante fin dalle prime battute ed in effetti alcuni protagonisti hanno acceso le dinamiche subito dopo essere entrati nel resort di Santa Margherita di Pula.

Coppia squalificata a Temptation Island, la segnalazione di Biagio D’Anelli

Una delle fidanzate, Alessia Pascarella, ha chiesto subito il falò di confronto con il fidanzato, Lino Giuliano, che ha deciso di non presentarsi e proseguire l’avventura nel reality sui sentimenti. Da alcune segnalazioni emerge che nelle prossime puntate potrebbe esserci un clamoroso epilogo. Nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, condotto da Turchese Baracchi, l’esperto di gossip Biagio D’Anelli che una coppia è stata squalificata dal programma.

“La coppia che è stata eliminata ha un po’ preso in giro la redazione” – ha riferito l’ex gieffino. “Una redazione seria e capace come la Fascino che sa lavorare e sono bravi in quello che fanno. Sono stati scoperti e gli hanno come siete venuti ve ne dovete andare” – ha aggiunto D’Anelli rimarcando che ci sarebbero altri altarini e che, come ogni anno, Temptation Island entrerà nel vivo dalla seconda puntata.

‘Sono stati scoperti e mandati via dal programma’

L’esperto di gossip ha poi parlato della scelta delle coppie rimarcando che la redazione è molto accurata nella selezione è che punta sempre si coppie problematiche in quanto difficilmente una coppia solida si metterebbe in gioco in un programma come Temptation Island.

“La gente che va a Temptation Island già ha dei problemi di fondo. Se i partner si amano e si fidano l’uno dell’altro non vanno lì A Temptation va una coppia che ha già delle crepe nel vaso, o si rompe il vaso o si va a risanare”.