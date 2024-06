Temptation Island, le aspirazioni artistiche di Lino Giuliano: il video con Armando Incarnato

Un fratello cantante, la passione per il cinema e velleità artistiche neanche troppo celate. Si è fatto notare fin dalle prime battute della nuova edizione di Temptation Island per la sua intraprendenza con le single. Il napoletano Lino Giuliano non ha esitato a mettersi in gioco con le ragazze del villaggio di Santa Margherita di Pula trovando nel siciliano Tony Renda la spalla ideale.

Il barbiere napoletano Lino Giuliano è finito subito nel mirino del web, la fidanzata ha chiesto subito il falò di confronto

Apprezzamenti e doppi sensi non sono mancati con il già precario rapporto con Alessia Pascarella è iniziato a vacillare. La parrucchiera ha subito chiesto un falò di confronto dopo aver visionato i primi filmati al pinnettu ma lui l’ha lasciata sul tronco a farsi consolare dall’amica Martina De Ioannon. Nel frattempo si è avvicinato sempre più alla 30enne romana Maika Randazzo. Atteggiamenti e parole hanno spinto Alessia a chiedere un nuovo falò al tramonto della prima puntata di Temptation Island.

In attesa di conoscere l’epilogo del percorso della coppia napoletana nel reality sui sentimenti sono spuntate diverse segnalazioni su Lino Giuliano. In particolare l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha riferito che una ragazza gli ha riferito di comportamenti piuttosto audaci via chat con i fan del programma ci si sono ulteriormente scagliati conto di lui.

Dal duetto con il fratello cantante neomelodico alle prove di recitazione con Armando Incarnato di Uomini e Donne

Non solo è emerso che il barbiere ha cercato fortuna in ambito artistico prima duettando con il fratello, il cantante neomelodico Giuliano, nel brano Guagliò del 2021. Su TikTok poi ci sono alcuni filmati di prove di recitazione con Armando Incarnato, noto volto di Uomini e Donne, con il quale interpreta alcune scene di Gamorra.