The Voice Senior, Minnie Minoprio duetta con Angelo de i Ricchi e Poveri: ‘Innamorata di te’ (VIDEO)

Icona sexy e sogno degli italiani negli anni ’70 Minnie Minoprio, 80 anni, ha deciso di mettersi in gioco a The Voice Senior. L’anglo italiana è stata tra le protagoniste della puntata del 3 febbraio del programma condotto da Antonella Clerici.

“Sono dura a morire. Le mie gambe assicurate ai Lloyd’s di Londra? Voglio mantenere questo, non si sa mai”. La conduttrice ha ricordato il suo duetto con Fred Bongusto nella trasmissione Speciale per noi in occasione della sigla di chiusura Quando mi dici così.

“Ho fatto un po’ di concorrenza alle Kessler ed alle grandi soubrette dell’epoca. Quella voglia di cantare e di rilasciare energia che è così intrica a noi”. Sul palco di The Voice Senior ha interpretato Careless Whisper di George Micheal incantando i giudici. “Però canta, canta bene” – ha ripetuto Gigi D’Alessio prima di girarsi.

AI primi a voltarsi sono stati i Ricchi e Poveri e Clementino mentre Loredana Bertè da deciso di farlo pochi istanti prima della fine dell’esibizione. “Non sono grande ballerina ma anche grande cantante” – ha detto Angelo de i Ricchi e Poveri che ha ricordato il duetto con Bongusto. “Il sogno mio era fare Fred Bongusto e avere te vicino” – ha detto ed alla fine hanno deciso di ripetere il siparietto del brano anni ’70.

“Io sono sempre stata innamorata di te” – ha sottolineato Minnie Minoprio. “Non ce lo siamo mai detto” – ha aggiunto il cantante de i Ricchi e Poveri con Antonella Clerici che ha scherzosamente chiosato. “Qui si scoprono gli altarini”. Alla fine la show girl ha scelto Clementino. “Voglio andare con un coach che mi assomiglia. Una persona che ha una cultura musicale ma è anche un po’ ignorante”.