Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, l’opinionista torna e provoca Gemma Galgani

Perché Tina Cipollari non è in studio a Uomini e Donne? Il quesito ha caratterizzato quasi l’intera settimana visto che la vulcanica opinionista ha saltato le puntate dal 16 al 19 gennaio.

In trasmissione non si è fatto riferimento ai motivi dell’assenza della viterbese con i fan del programma preoccupati dall’assenza di delucidazioni oltre che per il silenzio social di Tina… che è tornata in studio nella puntata di venerdì 20 gennaio lasciando subito il segno.

Tina Cipollari torna in studio dopo l’assenza: ‘Oggi per noi è la Befana, quindi auguri a Gemma’

“Maria non so quando ci sarà la messa in onda, però per noi in studio oggi è il 6 gennaio, quindi tutti in piedi: auguri a Gemma”. La dama torinese ha incassato con ironia. “Mi alzo anche io, la Befana è una vecchietta adorabile. Sono felicissima del paragone… Non mi offendi”.

Gianni Sperti si è schierato con Gemma Galgani: “É una gran bella Befana” con la viterbese che ha continuato a provocare la dama sottolineando l’accezione negativa. “Solitamente quando qualcuno dice ammazza che Befana… Si sono ispirati a te. Questa notte avrai avuto un gran da fare” – ha aggiunto Tina Cipollari nel chiudere la parentesi Epifania.