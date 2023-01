Uomini e Donne registrazione 20 gennaio, scoppia il caos: schiaffo per Biagio, arriva la nuova tronista

“Mi piace esteticamente, poi secondo me è una brava persona”. Così Carla, 53enne bergamasca separata dal 1995, si era presentata a Biagio Di Maro alcuni giorni fa nel parterre di Uomini e Donne. Le provocazioni di Tina Cipollari non avevano scoraggiato la dama. “Tutti abbiamo avuto delle delusioni” – aveva aggiunto precisando che era stata sposata per otto anni.

Carla si scaglia contro Biagio Di Maro dopo gli scoppiettanti incontri: schiaffo al cavaliere

A distanza di alcuni giorni si è passati dalle belle parole ad un durissimo affondo durante la registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che tra Biagio e Carla è finita nel peggiore dei modi dopo un inizio scoppiettante.

La dama ha spiegato che sono usciti sette volte con intesa subito a mille al punto che è scattato anche qualcosa di intimo. In poco tempo la tensione è salita alle stelle e il corteggiatore napoletano ha incassato anche uno schiaffo. Ceffone che probabilmente non sarà mostrato in puntata.

Nicole Santinelli è la nuova tronista di Uomini e Donne

Anticipazioni Uomini e Donne 20 gennaio: Nicole Santinelli è la nuova tronista

Durante la registrazione è stata presentata la nuova tronista. La 29enne Nicole Santinelli è originaria di Roma, appassionati di sport estremi come l’arrampicata. Lavora per un’azienda informatica. Abita vicino ai genitori e da poco ha iniziato a ristrutturare la casa. Durante la registrazione del 20 gennaio di Uomini e Donne ha raccontato di essere una buona forchetta e che la mamma le ha insegnato a cucinare. Non tollera i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati.