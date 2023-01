Immagini Buona Befana divertenti

Per molti quest’anno l’Epifania non sarà l’ultimo atto delle festività natalizie. In tanti avranno la possibilità di ‘agganciare’ la ricorrenza al week end concedendosi un lungo ponte con il ritorno a lavoro fissato per il 10 gennaio. E magari i più fortunati trascorreranno quest’ultimo giorno di festa punzecchiando chi dovrà rimboccarsi le maniche già dal 7 gennaio. Un’immagine divertente, una gif simpatica per un risveglio o un augurio all’insegna del buon umore con l’invito a vivere al massimo il dì che tutte le feste porta via.

Immagini Buona Epifania divertenti da inoltrare via WhatsApp e social

Di seguito dieci immagini divertenti da inoltrare via social o via WhatsApp a parenti ed amici per augurare, oggi 6 gennaio, Buona Befana tra le immancabili battutine da riservare a partner, sorelle ed amiche e la curiosità di scoprire quali dolciumi la vecchietta sulla scopa ha donato ai vostri cari con qualcuno che, tra una caramella e l’altra, avrà trovato anche un pezzo di carbone.