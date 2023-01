Juventus, plusvalenze: Chiné chiede 9 punti di penalizzazione, quando arriverà il verdetto

La qualificazione in Champions League non è pratica facile ma con un’eventuale penalizzazione diventerebbe impresa ardua. La Procura della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per il campionato in corso alla Corte Federale d’Appello per la Juventus in relazione all’istanza di riapertura del filone plusvalenze.

Istanza riapertura plusvalenze: chiesti 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 per Nedved e 20 mesi per Paratici

Chiesti anche 16 mesi di inibizione per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 20 mesi e 10 giorni per Paratici e 10 mesi e 10 giorni per Cherubini. I legali del club bianconero hanno depositato una memoria difensiva. L’udienza è iniziata intorno alle 12:45 con il nuovo presidente bianconero, Gianluca Ferrero, presente in collegamento.

Chiné ha motivato la richiesta ‘ammissibilità dell’istanza prima di formulare la richiesta. Nello specifico il procuratore punta su particolari emersi dall‘inchiesta Prisma (intercettazioni e il cosiddetto ‘libro nero’ di Paratici) che la Procura federale non aveva a disposizione nel primo processo. Le difese dei club sono poi intervenute sull’ammissibilità della revocazione. La Camera di Consiglio deciderà subito.

Entro lunedì la decisione della Corte Federale d’Appello

Il giudizio della Corte Federale d’Appello sarà molto rapido e arriverà nel fine settimana o al più tardi lunedì. Se si trattasse davvero di punti di penalizzazione, la decisione diventerebbe immediatamente esecutiva per la Juventus, ma i club potrebbero comunque fare ricorso al Collegio di garanzia del Coni.