Totti, spuntano i like a Francesca Tocca: il web si infiamma

Like galeotti che non sono passati inosservati ed hanno acceso un nuovo gossip con al centro Francesco Totti. Protagonista delle attenzioni social dell’ex capitano della Roma, legato sentimentalmente a Noemi Bocchi, che negli ultimi giorni ha manifestato il proprio apprezzamento per le foto della ballerina di Amici Francesca Tocca.

La segnalazione di Deianira sui like di Totti a Francesca Tocca poi rimossi

“Da quattro giorni mette like alle sue foto” – ha scritto Deianira accendendo la curiosità dei fan. La segnalazione ha fatto rumore e dei ‘mi piace’ di Francesco Totti non c’è più traccia sul profilo Instagram della ballerina. Probabilmente il pupone è stato costretto a rimuoverli per non alimentare voci incontrollate.

Francesca Tocca è legata sentimentalmente a Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le stelle e giudice di Amici. Una relazione che era andata in crisi tre anni fa. Dall’altra parte Totti ha voltato pagina con Noemi Bocchi dopo aver chiuso la relazione con Ilary Blasi. In molti si chiedono come avrà preso la partner i like galeotti dell’ex calciatore alla ballerina.