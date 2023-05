Francesco Totti e Noemi Bocchi, la prima volta all’Olimpico per Roma-Bayern Leverkusen

Prima che la relazione diventasse ufficiale erano stati avvistati all’Olimpico a poche poltroncine di distanza. Per la prima volta da quando sono usciti allo scoperto Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno assistito ad una partita della Roma uno di fianco all’altra.

Francesco Totti ha seguito la semifinale di Europa League con Noemi Bocchi

L’ex capitano giallorosso si è presentato allo stadio con la partner in occasione della semifinale di Europa League con il Bayern Leverkusen. Nonostante abbia vissuto intense emozioni all’Olimpico la passione, i colori e l’entusiasmo che trasmette la sud non lasciano mai indifferente il ‘pupone’ che ha impugnato il telefonino per immortalare lo spettacolo offerto dai tifosi giallorossi in occasione della semifinale di Europa League con il Bayern Leverkusen.

Se la sud ha regalato emozioni, il primo scatto di coppia di Francesco Totti e Noemi Bocchi ha fatto il giro del web diventando immediatamente virale.