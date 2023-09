Totti, dolce dedica e festa di compleanno ad Abu Dhabi per Noemi Bocchi

Francesco Totti ha riservato una dolce dedica alla fidanzata Noemi Bocchi in occasione del suo compleanno. Nata il 31 agosto del 1988 Noemi ha festeggiato il suo 35esimo compleanno e il fidanzato ex capitano della Roma ha colto l’occasione per rivolgerle una bellissima dedica sui social.

Noemi Bocchi ha festeggiato 35 anni, la dedica di Totti: ‘La tua bellezza’

Totti, nello specifico, ha condiviso nelle Stories su Instagram una fotografia molto bella in compagnia della fidanzata mentre si guardano intensamente con un bellissimo sfondo ovvero l’acqua cristallina del mare. E alla fotografia in questione ha aggiunto come sottofondo il brano intitolato ‘La tua bellezza’ di Francesco Renga

Un post davvero molto romantico che lascia intravedere l’amore e la chimica che continua ad unirli. Oltre alla dedica Totti ha sorpreso la fidanzata anche con una festa a sorpresa. Noemi e Francesco si trovano attualmente ad Abu Dhabi e proprio mentre si trovavano a cena insieme a degli amici ecco che è improvvisamente comparsa una torta.

Durante la cena ad Abu Dhabi spunta la torta a sorpresa

Un gesto che ha tanto imbarazzato la Bocchi che forse non si aspettava di festeggiare in questo modo il suo 35esimo compleanno lontano da casa. Poco dopo la giovane si è alzata e ha tagliato la torta circondata da tanto amore.