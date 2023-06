Fabri Fibra e Nesli in lutto, addio al papà: ‘Ivaldo Tarducci punto di riferimento per intere generazioni’

Commercio in lutto, a Senigallia, in provincia di Ancona, per la scomparsa, all’età di 96 anni, di Ivaldo Tarducci, padre dei due cantanti Fabrizio e Francesco, in arte Fabri Fibra e Nesli. Lascia anche la figlia Federica.

Senigallia in lutto per la scomparsa di Ivaldo Tarducci

L’uomo, con il suo negozio di abbigliamento lungo il Corso 2 Giugno, è stato per anni uno dei punti di riferimento per tutta la città di Senigallia. Ha vestito intere generazioni vendendo jeans e abiti casual di tendenza. “Ti voglio bene! Ciao Pà… buon viaggio” – ha scritto Francesco Tarducci, in arte Nesli, su Instagram condividendo uno scatto col padre.

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa molti commercianti hanno ricordato il papà di Fabri Fibra sui social. “Un’intera città hai vestito” – ha scritto Lidio Morbidelli, fondatore de La Buga, ricordando Ivaldo Tarducci.

Nesli ha ricordato il papà su Instagram: ‘Ti voglio bene, buon viaggio’

“Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città” – ha scritto Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia.