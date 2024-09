Tu si que vales, Sabrina Ferilli si scatena per la sorpresa Sal Da Vinci: ‘Gavetta lunga e bu.o di c..o’

Sorpresa per Sabrina Ferilli durante la puntata del 28 settembre di Tu si que vales. Maria De Filippi ha fatto vedere un video in cui l’attrice è in barca con i suoi cari e canticchia il brano di Sal Da Vinci Rossetto e caffè. “Questa canzone è virale, a settembre me lo inviti” – l’appello che l’attrice aveva inviato alla conduttrice con un video messaggio. “Fermati sta infrangendo la legge Maria. Fa vedere i miei messaggi privati”.

Maria De Filippi mostra video messaggi e screenshot di Sabrina Ferilli per Sal Da Vinci: ‘A settembre me lo inviti’

La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato che ha mandato altri messaggi ed ha pubblicato uno screenshot di Sabrina Ferilli. “Guarda che ti denuncio, fai attenzione con questi messaggi”. Poi un nuovo video messaggio. “Fammelo vedere a settembre, fammi cantare questa canzone con lui”. Poi ha inoltrato a Maria De Filippi la rassegna stampa in cui evidenzia il successo del brano di Sal Da Vinci.

L’appello dell’artista romana è stato accolto con il cantante ospite che è stato accolto con entusiasmo da Sabrina Ferilli che l’ha raggiunto dietro le quinte e l’ha accompagnato in studio per duettare con lui sulle notte di Rossetto e caffè.

La reazione di Maria De Filippi e Luciana Littizzetto all’affermazione colorita di Sabrina Ferilli

L’attrice ha continuato a cantare il ritornello anche quando l’artista napoletano ha lasciato lo studio con Maria De Filippi divertita per la performance dell’attrice. “Sono contenta tanto tanto perché questa canzone mi ha accompagnato… Poi lui ha fatto una gavetta lunghissima e con grande fatica e bu.o di culo è arrivato”. Affermazione colorita che ha fatto allargare le braccia a Luciana Littizzetto.