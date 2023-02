Una Voce per San Marino, l’inquadratura galeotta che mostra qualcosa di troppo (VIDEO)

A Una Voce per San Marino 2023 hanno trionfato i Piqued Jacks che voleranno a Liverpool per l’Eurovision. A giudicare dalle iterazioni social uno dei momenti che ha fatto più discutere il collegamento con il backstage con Jonathan Kashanian che si è trovato di fronte ad un audace fuori programma.

Una Voce per San Marino 2023, l’inviato si collega dal backstage davanti ai camerini trasparenti

Nel corso della serata si è collegato con backstage dell’evento dove ad attenderlo c’era Irol pronto a raccontare le emozioni del dietro le quinte. L’inviato si è però posizionato davanti ai camerini con i vetri che lasciavano intravvedere cosa stesse accadendo. Poco dopo l’inizio del collegamento si è visto qualcuno spogliarsi per cambiarsi d’abito. Dopo aver chiesto sensazioni e curiosità all’inviato si è reso conto della gaffe ed ha chiesto ad Irol di spostarsi.

“Spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano e sono senza vestiti e noi siamo in diretta. Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo?” – ha riferito un imbarazzato Jonathan Kashanian. In effetti qualcosa si è visto… E non è stato l’unico momento della serata cerchiato in rosso.

Il foglietto galeotto e lo spoiler sulla vittoria dei Piqued Jacks

Pochi istanti prima della proclamazione il conduttore e Senhit hanno praticamente spoilerato i vincitori di Una voce per San Marino 2023 perché hanno alzato un po’ troppo il foglio dov’erano indicati primo e secondo classificato. In pratica… i Piqued Jacks hanno appreso del loro trionfo dopo diversi telespettatori che hanno notato il dettaglio e l’hanno condiviso sui social.