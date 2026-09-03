Uomini e Donne, caos in studio: Agnese lascia l’anello, Alessandra Mussolini si schiera ed è caos, c’è il nuovo tronista

Giacomo è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Dalle tensioni nel parterre over al nuovo tronista Giacomo: tutte le anticipazioni della registrazione del 3 settembre

La nuova stagione di Uomini e Donne parte subito con una serie di dinamiche destinate a far discutere. Nella registrazione di giovedì 3 settembre non sono mancati addii, scontri accesi, nuove conoscenze e colpi di scena sia nel Trono Over sia nel Trono Classico.

Le anticipazioni della puntata sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, direttore di Lollo Magazine e tra le principali fonti sulle registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

E il quadro emerso dagli studi Mediaset è tutt’altro che tranquillo.

Gemma Galgani tra Fabio, Andrea e un addio inatteso

A partire con una nuova conoscenza è ancora una volta Gemma Galgani, che sta frequentando due cavalieri: Andrea, assente durante la registrazione, e Fabio, con il quale è uscita in esterna.

L’incontro sarebbe andato bene, anche se tra i due ci sarebbero stati soltanto baci sfiorati. Gemma avrebbe comunque manifestato l’intenzione di proseguire la conoscenza.

Diversa la situazione con Gabriele, cavaliere napoletano con il quale Gemma aveva scambiato il numero. I due si erano sentiti fino alla mattina della registrazione e avevano anche programmato un incontro, poi saltato per un contrattempo di lavoro di lui.

Il comportamento di Gabriele non avrebbe convinto Gemma, che ha deciso di interrompere la frequentazione. Lui, sentendosi mancato di rispetto, ha manifestato l’intenzione di lasciare il programma. Maria De Filippi gli ha quindi chiesto di spiegare le ragioni della sua scelta.

Agnese restituisce l’anello: Roberto non si presenta

Momento particolarmente delicato per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo.

La loro relazione sarebbe arrivata al capolinea e in studio si è presentata soltanto Agnese. Roberto, invece, non era presente e ha affidato a Maria De Filippi una lettera, che è stata letta davanti alla dama.

Agnese è apparsa molto provata e ha compiuto un gesto particolarmente significativo: ha restituito l’anello.

La dama avrebbe inoltre spiegato di essersi resa conto che Roberto non sarebbe la persona che aveva inizialmente creduto di conoscere.

Antonio chiede scusa a Paola, ma con Gloria esplode il caos

Grande spazio anche alla vicenda di Paola e Antonio.

Antonio è tornato al centro dello studio per chiedere pubblicamente scusa a Paola dopo le dichiarazioni fatte alle sue spalle nella precedente registrazione, quando aveva parlato di lei con Gloria Nicoletti.

Ed è proprio con Gloria che la situazione è degenerata. I due sarebbero arrivati a un confronto durissimo, fino a trovarsi faccia a faccia.

A intervenire è stata anche Alessandra Mussolini, che si è schierata dalla parte di Gloria, contribuendo ad alimentare una situazione già molto tesa. Alla fine è stata Maria De Filippi a intervenire per riportare la calma.

Dopo il confronto, Paola ha chiesto ad Antonio di scusarsi anche per i modi utilizzati con Gloria e Mussolini.

Antonio ha quindi rilanciato la proposta di lasciare insieme Uomini e Donne, dicendosi pronto a mettere una pietra sopra quanto accaduto. Paola, però, ha rifiutato.

Maria De Filippi gli avrebbe suggerito di non avere fretta: se davvero vuole conquistare Paola, forse dovrebbe rimanere nel programma e continuare a dimostrarle le proprie intenzioni.

Barbara chiude con Osvaldo dopo il battibecco

Non è andata bene nemmeno la nuova conoscenza di Barbara, uscita con Osvaldo.

L’appuntamento avrebbe fatto emergere diverse incompatibilità. Lui avrebbe criticato alcune sue abitudini, arrivando anche a darle indicazioni su cosa assumere quando aveva mal di testa e facendo osservazioni sulle sue abitudini in palestra.

Barbara ha spiegato le proprie ragioni, ma alla fine ha ammesso di non essere pienamente interessata a Osvaldo e ha deciso di chiudere la conoscenza.

In studio è quindi nato un ulteriore battibecco. Nel frattempo Osvaldo continua a conoscere Anna, anche lei romana.

Sabrina vuole lasciare, Giovanni la trattiene

Al centro dello studio si sono poi ritrovate Sabrina e Gloria, entrambe coinvolte nella conoscenza con Giovanni.

Con Sabrina il cavaliere avrebbe vissuto una serata particolarmente intensa: diversi baci e anche un momento trascorso insieme in camera, senza che però, secondo le anticipazioni, accadesse altro.

Sabrina sarebbe rimasta molto coinvolta, tanto da decidere di non baciare Davide durante un’altra uscita.

Davide, però, ha scelto di interrompere la frequentazione, spiegando di non aver apprezzato la velocità con cui Sabrina si sarebbe avvicinata a Giovanni.

La decisione ha ferito Sabrina, che ha nuovamente pensato di lasciare il programma. Maria De Filippi è però riuscita a convincerla a restare.

Anche Giovanni le ha chiesto di non andarsene, spiegando di voler continuare a conoscerla pur essendo interessato anche a Gloria.

Arriva Giacomo, il nuovo tronista in attesa di Giovanni: la grande paura per la mamma

Sul fronte del Trono Classico arriva invece una novità importante: è stato presentato Giacomo, nuovo tronista della stagione.

Da giovane ha praticato tennis. “Nella vita sono responsabile commerciale per un’azienda. e con i suoi difetti, sia sempre più affascinante della finzione ostentata da tutti. “Al primo impatto posso sembrare una persona fredda e sulle mie, ma non è in realtà così. Ho bisogno prima di poter conoscere una persona per potermi aprire. Sono permalosissimo e se mi metti i piedi in testa divento molto antipatico. Sono anche ipocondriaco: se ho un mal di testa chiamo immediatamente il medico.

“Ho iniziato a giocare a tennis all’età di tre anni. Con il tempo sono diventato un giocatore professionista, poi purtroppo all’età di 18-19 anni ho dovuto smettere per un infortunio”.

Giacomo ha un legame speciale con la mamma, Simonetta. “La mamma è la mamma. C’è stato un momento anni fa dove ha avuto un problema serio di salute, un intervento importante e ce la siamo vista veramente brutta. Non sapevo se ce l’avrebbe fatta”. Per l’altro tronista, Giovanni Grazioso di Temptation, la presentazione arriverà dopo gli speciali sul reality sui sentimenti.

Giorgia tra Lory e Camillo

Infine, protagonista è stata Giorgia, che ha vissuto due esterne molto diverse.

Con Lory il feeling sarebbe stato particolarmente forte. Lui l’ha sorpresa mentre portava a spasso la sua cagnolina Mia, chiedendole di portarla con loro. I due si sono poi incontrati in un parco e hanno parlato anche della situazione familiare di Lory.

Durante il racconto Giorgia si è commossa e tra i due ci sono stati anche due abbracci.

Poi è arrivato il momento dell’esterna con Camillo, corteggiatore di 21 anni. Lui l’ha portata a visitare alcuni musei e anche questo appuntamento è andato bene, ma Giorgia ha mantenuto qualche dubbio.

La tronista lo considera, almeno inizialmente, un po’ superficiale e si domanda se la differenza d’età possa tradursi in una distanza nelle esperienze e nel bagaglio personale.

La nuova stagione di Uomini e Donne, insomma, parte già con parecchi incroci sentimentali e soprattutto con un parterre pronto a regalare discussioni e colpi di scena.