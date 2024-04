Uomini e Donne 30 aprile, segnalazioni su Ernesto Russo: il cavaliere lascia e pubblica un post

Uno dei cavalieri più discussi di questa stagione di Uomini e Donne ha chiuso la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi durante la registrazione del 30 aprile. Ernesto Russo è rientrato nel parterre prima come corteggiatore di Ida Platano, poi ha deciso di andare via per rientrare dopo poco c’è stato l’avvicinamento con Barbara De Santi tra proposte bollenti e discussioni rovente.

Uomini e Donne 30 aprile, Ernesto Russo va via dopo le segnalazioni con altre donne

Una conoscenza che non è decollata mentre per lui sono continuate a scendere corteggiatrici. Nessuna è riuscito però a far scattare la scintilla che lo spingesse a lasciare il dating show. Negli ultimi giorni il cavaliere ha chiuso anche la conoscenza con Marianna che l’ha duramente attaccato in puntata affermando che nei suoi confronti è stato vergognoso a livello umano. “Quando ti ho detto che non vedevo l’ora di vederti hai detto che per te era la stessa cosa. Potevi dirmi che la cosa era scemata”, Ernesto Russo ha riferito di aver avuto problemi con il cellulare e che in ogni caso non aveva più intenzione di contattarla.

Il cavaliere su Instagram: ‘Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalatoì

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni l’avventura del napoletano, da tempo trasferito a Sabaudia, è finita nel corso della registrazione del 30 aprile di Uomini e Donne per via di diverse segnalazioni della frequentazione del cavaliere con altre donne. Subito dopo Ernesto Russo ha confermato l’accaduto con un post ironico. “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato” – ha scritto su Instagram.