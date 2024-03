Uomini e Donne registrazione 25 marzo, Ida spiazza tutti: ‘Voglio abbandonare il trono’

Prima l’indizio social che aveva fatto drizzare le antenne ai fan di Uomini e Donne poi il colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne del 25 marzo con dietrofront. Ida Platano aveva deciso di abbandonare il trono del people show di Canale 5.

Ida Platano delusa dai corteggiatori, la Stories con i ringraziamenti a Maria De Filippi allarma i fan

I continui alti e bassi con i corteggiatori hanno mandato in tilt la siciliana con Maria De Filippi che era stata costretta ad intervenire nel corso delle riprese di domenica 24 marzo quando Mario Cusitore aveva perso le staffe in quanto Ida aveva deciso di non ballare con nessuno perché delusa dal loro comportamento. La conduttrice è intervenuta ed ha spiegato che la tronista è diffidente perché in passato ha sofferto molto e che stava affrontando questo percorso per costruire qualcosa di serio.

Alla fine la 43enne ha ballato sia con Mario che con Pierpaolo. Nelle ore successive ha poi pubblicato una Stories di ringraziamento per Maria De Filippi. “Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore”.

Uomini e Donne registrazione 25 marzo: Ida Platano vuole abbandonare il trono, poi balla con Pierpaolo e Mario

Un messaggio che ai più è sembrato di congedo dalla trasmissione. Ed in effetti, come riferito da Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano ha manifestato l‘intenzione di lasciare il trono nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 25 marzo.

La siciliana non ha fatto esterne perché aspettava un segnale dai due pretendenti che non è arrivato: “Non mi sento corteggiata”. Pierpaolo ha provato a rompere il ghiaccio e le ha chiesto di ballare. Ida ha deciso di restare ed ha poi ballato anche con Mario Cusitore.