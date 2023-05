Uomini e Donne, Alessandra Somensi replica a Luca Daffrè: ‘Scelta fatta per i suoi giochini’ (VIDEO)

Via Stories Luca Daffrè aveva confermato la fine della love story con Alessandra Somensi pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ormai ex tronista non aveva manifestato alcun dubbio al punto che aveva deciso di non vedere le altre due corteggiatrici in esterna alla vigilia della decisione finale.

L’affondo di Luca Daffrè: ‘Siamo il sole e la luna’

“Ci siamo accorti di essere il sole e la luna” – ha precisato l’ex naufrago precisando che ci sono state numerose incomprensioni nel momento in cui ha provato a portare la 28enne milanese nel suo mondo. Non è tardata ad arrivare la replica di Alessandra Somensi.

“Capisco che tu hai fatto quella scelta giusto perché ti faceva bene farla anche se ha detto fino all’ultimo che non ci guadagnava niente ma penso ci abbia ricavato tantissimo poi ha fatto i suoi giochini tipo chiudi profilo, apri profilo” – la stoccata dell’ex corteggiatrice che si è soffermata anche sulle accuse mosse da Luca Daffrè.

La replica di Alessandra Somensi: ‘Non è una persona matura, nelle relazioni non ci sa fare’

“É una persona con cui sicuramente ti puoi relazionare ed essere amico… Non sputerò nel piatto dove ho mangiato ma nelle relazioni dico che non ci sa proprio fare. Non è una persona matura ed è pronta all’attacco e non al dialogo. Dopo otto ore mi viene a dire che non so far parte del suo mondo, non ci capiamo e non guardiamo la vita con gli stessi occhi. Dopo 8 ore che cosa vuoi sapere di una persona. Sono veramente basita delle cose che sono successe” – ha chiosato la milanese.

“So di essere una persona pulita e di non aver fatto danni. Anche se andavo a mangiare una pizza con il mio amico delle superiori avvertivo la redazione”.