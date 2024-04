Uomini e Donne, Alessandro Rausa a Verissimo: ‘É successo alla nostra età’, la decisione di Maria

L’amore non ha età ed Alessandro Rausa, prossimo ai 94 anni, e Maria Teresa Paniccia, 76 anni, ne sono la testimonianza. Hanno trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne ed a distanza di alcune settimane dai petali rossi hanno raccontato come procede la loro love story nel corso della puntata di Verissimo del 21 aprile.

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia sono stati ospiti di Verissimo dopo la scelta: ‘Maria ci ha chiesto di restare’

“É stata una cosa inaspettata” – ha detto l’ex dama del trono over. Alessandro Rausa ha spiegato che Maria De Filippi ha dato ad entrambi l’opportunità di restare in studio nonostante la ‘scelta’. “Mi hanno detto che è la prima volta che succede”. Una svolta che è arrivata dopo la tumultuosa frequentazione con Pinuccia Della Giovanna di Vigevano, protagonista di accesi scontri con Tina Cipollari.

“Sembrava che erano anni che ci conoscevamo” – ha raccontato Maria Teresa Paniccia, vedova, che ha aggiunto che la distanza – lei di Bari e lui di Frosinone – non ha rappresentato un ostacolo alla loro relazione. “Ci stiamo già organizzando per l’estate”. Poi alcuni aneddoti tra cui il primo bacio scattato in maniera spontanea mentre l’accompagna va in albergo.

Alessandro Rausa bacia Maria Teresa a Verissimo

Il cavaliere: ‘Quando l’ho baciata ho provato qualcosa di particolare, può succedere anche alla nostra età’

“Quella sera lì quando l’ho baciata… C’è stata questa forte attrazione da entrambe le parti. É possibile alla nostra età, può succedere. Certo, ci deve essere la salute” – ha riferito Alessandro che ha sottolineato che Maria Teresa Paniccia ha un bel caratterino.

“É un po’ tosta, ma ci capiamo. A volte faccio finta di non sentire” – ha affermato il 94enne che si è complimentato con Silvia Toffanin. “Sei più bella da vicino”. In chiusura di intervista il leccese ha dato un bacio sulle labbra alla partner per poi ballare con la partner sulle note di Vasco Rossi, artista preferito del cavaliere di Uomini e Donne.