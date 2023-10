Uomini e Donne, Elio Servo annuncia a sorpresa l’addio al programma dopo gli scontri con Tina

Dopo le discussioni al vetriolo con Tina Cipollari della passata edizione era tornato nel parterre di Uomini e Donne alla ricerca dell’amore ma Elio Servo è finito nuovamente nel vortice delle polemiche tra cannoli alla ricotta e babà.

Elio Servo ha deciso di lasciare Uomini e Donne: l’annuncio su Facebook

Con l’opinionista viterbese la conflittualità si è fatta sempre più accesa con il cavaliere napoletano che ha deciso di prendere nelle ultime ore una decisione importante in merito al prosieguo della sua avventura nel people show condotto da Maria De Filippi. Elio ha condiviso un post sul profilo Facebook in cui annuncia che lascerà Uomini e Donne.

“Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore, in quelle condizioni non l’avrei mai potuto trovare. E allora basta così… vado via… grazie a tutti” – ha scritto Elio Servo pubblicando contestualmente anche un video su TikTok legato alla sua esperienza a Uomini e Donne.

‘Lascio senza aver trovato l’amore ma in quelle condizioni non ci sarei mai riuscito’

Una decisione ha spiazzato chi in questi mesi ha apprezzato il napoletano per il suo essere diretto. In tanti l’hanno invitato a cambiare idea. Qualcuno ha invece scritto che non sarebbe dovuto rientrare dopo quanto accaduto nella passata stagione.