Uomini e Donne, il fidanzato di Ida Platano allarma con una Stories dall’ospedale (VIDEO)

Una foto condivisa dal fidanzato di Ida Platano sulle Instagram Stories aveva allarmato i fan di Uomini e Donne. Alessandro Vicinanza aveva pubblicato uno scatto che lo ritrae con una flebo in ospedale accompagnato dalla scritta: “Day off, il leone è ferito ma è tutto a posto”.

Alessandro Vicinanza si mostra su Instagram con una flebo: ‘Il leone è ferito ma è tutto a posto’

In molti hanno chiesto all’ex cavaliere del trono over cosa fosse accaduto ma lui non aveva aggiunto ulteriori dettagli sui motivi della corsa in pronto soccorso. Qualcuno ha anche chiesto lumi alla partner vista l’assenza di notizie da parte del diretto interessato. Diverse ore dopo il post che ha allarmato i follower, Alessandro Vicinanza ha pubblicato una nuova Instagram Stories in cui parla del suo stato di salute sorseggiando un caffè.

“Ragazzi, buongiorno. Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale. Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino ma è tutto a posto per il resto”. In sostanza senza entrare nello specifico del problema che l’ha spinto a recarsi in ospedale per gli accertamenti.

Il partner di Ida Platano tranquillizza i follower: ‘Ho il cuore ballerino’

Alcuni mesi fa Alessandro Vicinanza aveva raccontato a Verissimo di avere avuto in passato problemi di salute per una malattia autoimmune che l’hanno costretto ad un lungo ricovero. “Ho difficoltà a coagulare il sangue, faccio esami continui. La prima volta l’ho scoperto a 16 anni, poi il problema si è ripresentato 7 anni fa dopo una storia d’amore lunga e importante che ha lasciato il segno”.