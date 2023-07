Uomini e Donne, l’ex di Luca Daffrè coinvolta in un incidente: ‘Auto distrutta’, poi l’incredibile scoperta

“L’auto è distrutta, mi è rimasta soltanto la targa”. Disavventura per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessandra Somensi che è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Paura per Alessandra Somensi: ‘Ho fatto un incidente, il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì’

A raccontare l’accaduto che si è verificato nella giornata di sabato 8 luglio è stata l’appassionata di surf, scelta di Luca Daffrè con il quale la relazione si è chiusa pochi giorni dopo la fine del trono.

La ventottenne ha inizialmente allarmato i fan affermando via Stories che si sarebbe assentata per un po’. “Ragazzi ho fatto un incidente, sono su un marciapiede ad aspettare i vigili. Sarò assente per un po’”. Successivamente la milanese ha tranquillizzato i follower riferendo che stava bene. “Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì. Mi è rimasta la targa della macchina come gadget”.

L’ex di Luca Daffrè scopre che si trattava dello sposo: ‘Dopo le nozze è tornato ed abbiamo sistemato tutto’

In sintesi la persona che è rimasta coinvolta nell’incidente con Alessandra Somensi non si è potuto fermare perché rischiava di far tardi alle nozze. Del resto, come ha poi precisato, non era un invitato qualunque ma lo sposo. “Good news, il ragazzo di ieri sera era proprio lo sposo. Però oggi è tornato e stiamo sistemando tutto”.