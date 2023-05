Uomini e Donne anticipazioni 8 maggio, Luca Daffrè rompe gli schemi della scelta

Ultime battute per Uomini e Donne che dopo la pausa tornerà in onda martedì 9 maggio con la penultima registrazione che è andata in scena alla vigilia della puntata. Su Instagram Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che Luca Daffrè ha fatto la sua scelta nel corso delle riprese dell’8 maggio.

Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi

Il tronista ha deciso di lasciare la trasmissione con la 28enne Alessandra Somensi che è stata l’unica a scendere in studio. Una scelta lampo visto che l’avventura dell’ex naufrago è iniziata a febbraio ma poi c’è stata una pausa per il lutto che ha colpito Maria De Filippi per la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Del resto con Alessandra il feeling è stato immediato con il tronista che ha più volte sottolineato di essere stato colpito da lei per la sua bellezza e semplicità. Luca Daffrè ha deciso di comunicare in camerino a Camilla e Alice la sua decisione. Poltrone rosse e petali di rose in studio per la nuova coppia.

Il tronista ha comunicato in camerino la sua decisione alle altre due corteggiatrici

Dopo un breve discorso di Luca è arrivato il bacio. Non è chiaro se la scelta di Luca Daffrè sarà mandata in onda nella puntata del 9 maggio. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne sarà Nicole Santinelli a fare la sua scelta.