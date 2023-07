Miss Olanda, trionfa la 22enne transgender Rikkie Valerie Kolle

Una donna transgender è stata incoronata per la prima volta Miss Olanda per la prima volta… facendo la storia nel Paese dei tulipani .

Da sinistra la seconda e la prima classificata a Miss Olanda

La 22enne trans rappresenterà l’Olanda a Miss Universo

La 22enne Rikkie Valerie Kolle ha vinto sabato 8 luglio il concorso. La reginetta di bellezza gareggerà per i Paesi Bassi anche per Miss Universo, evento che si celebrerà a fine anno. Originaria di Amsterdam, ha convinto la giuria anche per il significativo messaggio lasciato durante la kermesse. “Si tratta di una storia forte con una missione chiara”.

Non sarà la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo… con la spagnola Angela Ponce che ha partecipato al concorso nel 2018. Entusiasta Rikkie Valerie Kolle che ha commentato con “L’ho fatto” il trionfo a Miss Olanda.

Il precedente della spagnola Angela Ponce

Nathalie Mogbelzada, 26 anni, di Amsterdam, ha chiuso al secondo posto seconda mentre Habiba Mostafa e Lou Dirchs sono state premiate rispettivamente come Miss Congeniality e Miss Social Media. La notizia ha fatto il giro del web con l’hashtag che è andato in topic trend. Non sono mancate posizioni critiche.