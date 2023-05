Uomini e Donne, Luca Daffrè racconta l’aneddoto sulla scelta di Alessandra prima dei petali di rose

“Dopo la prima esterna ho capito che Alessandra era la mia scelta“. Luca Daffrè si è accomodato sulla poltrona rossa ed ha annunciato subito la sua decisione nel corso della puntata del 10 maggio di Uomini e Donne con un rituale diverso rispetto al consueto.

Luca Daffrè sceglie Alessandra Somensi: ‘Ho deciso dopo l’esterna con lei, ho rinunciato alle altre esterne’

Il tronista ha spiegato che avrebbe dovuto vedere anche le altre due corteggiatrice ma dopo aver visto Alessandra Somensi ha compreso che non aveva senso andare avanti e incontrare le altre ragazze perché aveva le idee chiare. Subito dopo è scesa l’appassionata di surf e dopo qualche battutina Luca ha iniziato un breve discorso.

“Non sono bravo con le parole… Mi hai colpito fin dall’inizio. Non so se hai fatto bene a non prendere quel volo che ti avrebbe portato dall’altra parte del mondo ma voglio conoscerti fuori e viverti. Ti dico che ad oggi sei la mia scelta”.

La corteggiatrice si emoziona e chiede una caramella a Maria De Filippi: ‘Andremo a Bali insieme’

La giovane, classe 1995, ha detto di non aver rimpianti per non aver preso il volo di Bali e che spera di prenderlo con lui presto. “Anche tu sei la mia scelta. Subito dopo sono caduti i petali rosa con Gemma Galgani che non ha trattenuto le lacrime.

Gianni Sperti si è complimentato con Luca Daffrè per la serietà mostrata durante il percorso mentre un’emozionata Alessandra Somensi ha chiesto una caramella a Maria De Filippi prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne. L’ormai ex corteggiatrice è originaria di Milano ed in passato ha partecipato al programma Donnavventura.