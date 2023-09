Uomini e Donne, Jack Vanore rivela i motivi per i quali ha lasciato il programma: ‘Malattia autoimmune’

Per anni è stato protagonista del parterre di Uomini e Donne prima come corteggiatore di Serena Enardu, poi come tronista e per diversi anni come opinionista. Dal 2020 Jack Vanore ha abbandonato il people show precisando su Instagram che si sarebbe trattato di un arrivederci.

Jack Vanore è assente dal parterre di Uomini e Donne dal 2020: ‘Una malattia autoimmune mi ha cambiato la vita’

Di fatto, però, il 40enne genovese non è più tornato nel programma che gli ha dato notorietà ed anche l’amore ma lontano dalle telecamere visto che si era legato sentimentalmente a Raffaella Mennoia, una delle autrici del dating show. Relazione che poi si è interrotta ma il bene tra i due è rimasto visto che Jack Vanore ha più volte sottolineato di aver conservato un rapporto di amicizia con l’ex. In un’intervista rilasciata a Fanpage ha spiegato i motivi per i quali si è allontanato dal programma.

“Mi fu diagnosticata una malattia autoimmune. É una cosa un po’ forte e non voglio entrare nei dettagli. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita e per via di questo problema di salute sono stato costretto a fermarmi”.

L’ex tronista ha spiegato che sia Maria De Filippi che Raffaella Mennoia gli sono stati vicini. “Sono state sempre presenti mentre affrontavo questo problema che proprio piccolo non è stato. Hanno compreso l’importanza di questo stop ed è in questi momenti che si vedono i veri amici. Posso garantire che sia Maria che Raffaella mi vogliono bene”.

‘Maria De Filippi e Raffaella Mennoia mi sono state vicino’, l’ex opinionista sogna di tornare in tv

Superato il momento difficile Jack Vanore si è dedicato al lavoro nell’azienda di famiglia ed al suo adorato Labrador, Comò, con il quale ha trascorso le vacanze. Ama andare in montagne e fare lunghe passeggiate. Al momento è single e non esclude un ritorno in tv. “Mi piacerebbe fare Pechino Express o il Grande Fratello. Ma quello che vorrei di più è tornare a Uomini e Donne”.