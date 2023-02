Uomini e Donne, Luca Daffré sul trono dopo il 2° posto a L’Isola dei Famosi

Tutti si aspettavano la scelta di Federico Nicotera nel corso della registrazione del 19 febbraio di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha spiegato che la ‘fumata bianca’ arriverà in settimana ma, nel frattempo, ha già fatto il suo ingresso nel dating show di Canale 5 il nuovo tronista.

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne, a L’Isola dei Famosi è arrivato ad un passo dal trionfo

Luca Daffrè si accomoderà sulla poltrona rossa di Uomini e Donne. Si tratta di un volto già noto al pubblico televisivo in quanto in passato ha partecipato a Tempation Island e poi è stato protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi arrivando ad un passo dalla vittoria. Il 29enne ha chiuso al secondo posto, superato soltanto da Nicolas Vaporidis. Nel corso di quell’esperienza Maria Luisa De Vitis non aveva nascosto il suo interesse per il trentino ma tra i due la relazione non è decollata.

“Nella vita sono un dj e sono molto felice di aver trasformato la musica, la mia più grande passione, nel mio lavoro. Sono laureato in scienze motorie e sono attivo in tutto quello che è il mondo fitness” – ha precisato nel video di presentazione sottolineando che rispetto alla precedente esperienza a Uomini e Donne (da corteggiatore) è molto meno timido.

Il dj ha partecipato a Temptation Island ed è stato corteggiatore di Teresa Langella e Chiara Nasti

“Sono molto testardo e ambizioso. Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa e mi sono tolto la soddisfazione di acquistare la mia prima casa” – ha aggiunto commuovendosi nel parlare della sua famiglia. “Abbiamo passato dei momenti non facili con mamma che non è stata bene. Lei ha bisogno della mia presenza così come io della sua”.

“Non mi piacciono le ragazze strafottenti e soprattutto quelle gelose, più mi opprimi più cerco di scappare. Non mi piacciono le persone superficiali e che basano tutto sull’apparenza. Spero di non uscire single da qui”. A Uomini e Donne è stato corteggiatore di Teresa Langella e Chiara Nasti. Ha un legame d’amicizia con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La scelta di Luca Daffrè ha entusiasmato i fan di Uomini e Donne.